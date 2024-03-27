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Морпіхи знищили спостережний пункт з окупантами на лівобережжі Дніпра (відео)

Архівне фото: Морпіхи знищили спостережний пункт з окупантами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни виявили контрольний спостережний пункт окупантів на лівобережжі Дніпра та знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначається, що аеророзвідники 1 окремого батальйону морської піхоти виявили розташування ворожого КСП на тимчасово окупованій території.

На відео можна помітити, що біля будівлі перебувають російські солдати, які потім спустилися в підвал. Згодом до будівлі під'їхав фургон з окупантами.

Після цього по спостережному пункту було завдано удару. Морпіхи уточнили, що ціль було знищено.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 67 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 березня, становили 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 439 190 військових.

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