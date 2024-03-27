Морпіхи знищили спостережний пункт з окупантами на лівобережжі Дніпра (відео)

Зазначається, що аеророзвідники 1 окремого батальйону морської піхоти виявили розташування ворожого КСП на тимчасово окупованій території.

На відео можна помітити, що біля будівлі перебувають російські солдати, які потім спустилися в підвал. Згодом до будівлі під'їхав фургон з окупантами.

Після цього по спостережному пункту було завдано удару. Морпіхи уточнили, що ціль було знищено.

Ситуація на фронті