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Морпехи уничтожили российскую гаубицу "Мста", миномет и группу оккупантов

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Воскресенье 22 января 2023 13:16
Морпехи уничтожили российскую гаубицу "Мста", миномет и группу оккупантов Иллюстративное фото: морпехи уничтожили российскую гаубицу "Мста", миномет и группу оккупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили вражескую прицепную гаубицу "Мста-Б", миномет, а также 8 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

Сообщается, что воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ уничтожили 3 захватчика за прошедшие сутки.

К тому же, артиллерийские воинские части и подразделения наносили огненное поражение по оккупантам, в результате чего была уничтожена прицепная гаубица "Мста-Б", миномет, грузовик и 5 российских солдат. Окончательные потери противника уточняются.

Как сообщалось ранее, украинские десантники загнали россиян в ловушку с помощью самоходной установки "Краб", а затем уничтожили их.

К тому же, украинские защитники обнаружили позиции захватчиков в Донецкой области и нанесли по ним удар.

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