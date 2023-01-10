RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Морпехи из "Рапиры" уничтожили тыловой пункт россиян в Донецкой области (видео)

Иллюстративное фото: морпехи из "Рапиры" уничтожили тыловой пункт россиян в Донецкой области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Морские пехотинцы уничтожили тыловой пункт российских оккупантов в Донецкой области с помощью противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

Сообщается, что аэроразведка обнаружила хранилище, где захватчики хранят материально-технические средства.

"Точным попаданием из "Рапиры" противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поразили определенную цель", - сказано в сообщении.

Напомним, СБУ показала видео уничтожение россиян снайперским огнем - захватчики оказались под прицелом в то время, когда отвлеклись на кроликов.

Кроме того, пограничники показали, как уничтожают врагов в Донецкой области с помощью 120-мм минометов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВМСВСУ