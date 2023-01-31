Потери России в войне в Украине достигли 127 с половиной тысяч солдат, - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 31 января (Getty images)
По данным на утро вторника, 31 января, украинские военные ликвидировали за сутки 850 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 127 500 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 127500 (+850) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3201 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 6378 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2197 (+1) ед,
- РСЗО - 454 (+1) ед,
- средства ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+4),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5048 (+7) ед,
- специальная техника - 200 (+1).
Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях - обороняют ранее захваченные рубежи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.