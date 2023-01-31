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Потери России в войне в Украине достигли 127 с половиной тысяч солдат, - Генштаб

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Украина, Вторник 31 января 2023 08:14
Потери России в войне в Украине достигли 127 с половиной тысяч солдат, - Генштаб Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 31 января (Getty images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 31 января, украинские военные ликвидировали за сутки 850 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 127 500 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 127500 (+850) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3201 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 6378 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2197 (+1) ед,
  • РСЗО - 454 (+1) ед,
  • средства ПВО - 221 (+0) ед,
  • самолетов - 293 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+4),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5048 (+7) ед,
  • специальная техника - 200 (+1).

Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях - обороняют ранее захваченные рубежи.

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