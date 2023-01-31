Потери России в войне в Украине достигли 127 с половиной тысяч солдат, - Генштаб

По данным на утро вторника, 31 января, украинские военные ликвидировали за сутки 850 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 127 500 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях - обороняют ранее захваченные рубежи.

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