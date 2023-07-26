Морпехи за сутки "приземлили" более 40 российских квадрокоптеров

Сообщается, что за прошедшие сутки морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили двух оккупантов.

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского уничтожили 13 россиян и три боевых машины десанта.

К тому же, личный состав 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожил четырех оккупантов, танк и ударный вертолет Ка-52.

Воины-артиллеристы 406 ОАБР им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили 8 российских военных.

Потери России в войне

Отметим, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 4 тысяч беспилотников.

При этом отметим, что россияне уже начали применять для ударов по Украине собранные на территории РФ иранские "Шахеды".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.