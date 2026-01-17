К морозам добавится снег и ветер: где сегодня ухудшится погода

Сегодня, 17 января, в Украине сохранится сильный мороз. В отдельных регионах ожидается небольшой снег, а ветер местами будет достигать штормовых значений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня по стране ожидается переменная облачность, без существенных осадков, кроме юго-востока, где местами пройдет небольшой снег. На дорогах повсюду гололедица.
Ветер северо-восточный (на западе - юго-восточный), 5-10 м/с.
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на юге страны порывы ветра могут достигать штормовых значений.
Температура ночью составит:
на севере, Хмельнитчине и Винницкой области местами 22-25° мороза;
днем 9-14° мороза.
На юге и юго-востоке ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза. На Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.
В столице сегодня будет холодно. Ночью температура будет опускаться до -15...-18°С, днем ожидается -10...-12°С. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.
