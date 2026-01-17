RU

Общество Образование Деньги Изменения

К морозам добавится снег и ветер: где сегодня ухудшится погода

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 17 января (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 17 января, в Украине сохранится сильный мороз. В отдельных регионах ожидается небольшой снег, а ветер местами будет достигать штормовых значений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по стране ожидается переменная облачность, без существенных осадков, кроме юго-востока, где местами пройдет небольшой снег. На дорогах повсюду гололедица.

Ветер северо-восточный (на западе - юго-восточный), 5-10 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на юге страны порывы ветра могут достигать штормовых значений.

Температура ночью составит:

  • на севере, Хмельнитчине и Винницкой области местами 22-25° мороза;

  • днем 9-14° мороза.

На юге и юго-востоке ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза. На Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет холодно. Ночью температура будет опускаться до -15...-18°С, днем ожидается -10...-12°С. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

 

Напомним, недавно в Украинском гидрометеорологическом центре показали "след холодного фронта из космоса" и объяснили, как полярный воздух затекает в наши широты и влияет на погоду.

Также стало известно, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

А еще читайте, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

