Общество Образование Деньги Изменения

Морозы не отступают: синоптики дали прогноз на 18 января

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 18 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине в воскресенье, 18 января, ожидается морозная погода без существенных осадков. Только в Крыму возможен небольшой снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, по всей стране будет переменная облачность, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов мороза, в северных областях местами до 24 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от 10 до 15 градусов мороза.

На юге Украины и в Закарпатье ночная температура ожидается в пределах от 9 до 14 градусов мороза, днем - от 1 до 6 градусов мороза.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице 18 января также прогнозируется переменная облачность без осадков. На дорогах возможно образование гололеда, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

По области ночью температура снизится до 20 градусов мороза, местами от 21 до 24 градусов мороза, днем ожидается до 15 градусов мороза.

В Киеве ночью будет от 17 до 19 градусов мороза, днем до 14 градусов мороза.

 

Ранее в Укргидрометцентре показали "след холодного фронта из космоса" и объяснили, как полярный воздух затекает в наши широты и влияет на погоду.

Также стало известно, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

А еще читайте, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

ГидрометцентрПогодаПогода в УкраинеПогода в Киеве