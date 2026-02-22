ua en ru
Морозы отступают, но идет шторм: где ухудшится погода в последний понедельник февраля

Украина, Воскресенье 22 февраля 2026 13:52
UA EN RU
Морозы отступают, но идет шторм: где ухудшится погода в последний понедельник февраля Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 9 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 23 февраля, в Украине ожидается потепление, однако погода будет ветреной и влажной. В большинстве областей прогнозируют дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Дождь и мокрый снег в большинстве регионов

По прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В то же время в восточных регионах погода будет облачной, но без существенных осадков.

Ветер со штормовыми порывами

Юго-западный ветер будет достаточно сильным. На западе, севере и в центральных областях возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. На юге и востоке ветер прогнозируется умеренным.
Морозы отступают, но идет шторм: где ухудшится погода в последний понедельник февраля

Температура воздуха

Ночью температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а в восточных областях местами опустится до -9 градусов.

Днем в понедельник ожидается от -1 до +4 градусов, на юге и западе воздух прогреется до +8.

Погода в Киеве

В столице 23 февраля будет ветрено и влажно. Атмосферный фронт принесет мокрый снег и дождь. Ночью температура будет держаться около нуля, днем прогнозируют от +1 до +3 градусов.

По словам синоптика, в течение недели в Украине сохранится более теплая погода, однако с периодическими осадками и порывистым ветром.

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику февраля и сообщил, какой в целом ожидается погода в последний месяц зимы.

Также синоптик озвучила прогноз относительно периода пиковых морозов и времени их постепенного ослабления.

Кроме этого, метеорологи представили предварительный прогноз на 2026 год, в частности относительно средних и экстремальных температур, количества осадков и общего характера погоды - в пределах климатической нормы или несколько теплее

