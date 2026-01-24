Морозы ударили по нефтяной отрасли США и подтолкнули цены на газ

Из-за резкого снижения температуры замерзали скважины и возникали проблемы с работой трубопроводов.

Хотя мировые запасы нефти пока остаются высокими и сдерживают рост цен, рынок внимательно следит за возможными сокращениями поставок.

Наибольшие потери понес нефтяной бассейн Уиллистон в Северной Дакоте, где добыча уже упала примерно на 7%. Эксперты предупреждают, что дальнейшее похолодание может задержать возобновление работы скважин на несколько недель.

Под угрозой также оказался Пермский бассейн в Техасе - ключевом регионе для американской нефтедобывающей отрасли. В случае длительных морозов трейдеры не исключают потери до 2 - 3 миллионов баррелей в сутки.

В то же время реакция нефтяного рынка остается сдержанной. Аналитики отмечают, что снижение добычи частично компенсируется падением спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов, которые также сокращают работу из-за холода.

Отдельное напряжение создают логистические риски: непогода повлияла на работу ключевых трубопроводов, и длительные остановки могут вызвать дефицит топлива на внутреннем рынке США.

На этом фоне рынок природного газа отреагировал значительно резче - цены на фьючерсы Henry Hub за неделю выросли примерно на четверть из-за рекордного спроса на отопление.