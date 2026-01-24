Морозы ударили по нефтяной отрасли США и подтолкнули цены на газ

Сильные морозы, накрывшие значительную часть США, привели к серьезным перебоям в добыче нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Из-за резкого снижения температуры замерзали скважины и возникали проблемы с работой трубопроводов.
Хотя мировые запасы нефти пока остаются высокими и сдерживают рост цен, рынок внимательно следит за возможными сокращениями поставок.
Наибольшие потери понес нефтяной бассейн Уиллистон в Северной Дакоте, где добыча уже упала примерно на 7%. Эксперты предупреждают, что дальнейшее похолодание может задержать возобновление работы скважин на несколько недель.
Под угрозой также оказался Пермский бассейн в Техасе - ключевом регионе для американской нефтедобывающей отрасли. В случае длительных морозов трейдеры не исключают потери до 2 - 3 миллионов баррелей в сутки.
В то же время реакция нефтяного рынка остается сдержанной. Аналитики отмечают, что снижение добычи частично компенсируется падением спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов, которые также сокращают работу из-за холода.
Отдельное напряжение создают логистические риски: непогода повлияла на работу ключевых трубопроводов, и длительные остановки могут вызвать дефицит топлива на внутреннем рынке США.
На этом фоне рынок природного газа отреагировал значительно резче - цены на фьючерсы Henry Hub за неделю выросли примерно на четверть из-за рекордного спроса на отопление.
Ранее РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg писало, что мировые цены на нефть начали расти на фоне слабого доллара, который демонстрирует самый низкий курс за последние семь месяцев. Так, цены на нефть марки Brent выросли выше 65 долларов за баррель.
Напряженность в отношениях между Венесуэлой и Ираном, а также перебои с поставками из Казахстана, способствовали поддержке цен на нефть с начала года после 18% падения в 2025 году. Но фьючерсы остаются под давлением из-за опасений, что рынок движется к перенасыщению.
Днем ранее издание писало, что цены на российскую нефть беспрецедентно упали из-за отказа Индии от закупок.