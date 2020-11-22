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Мороз і сніг в трьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Київ, Неділя 22 листопада 2020 10:00
Мороз і сніг в трьох областях: прогноз погоди на сьогодні
Фото: дівчина закриває обличчя від снігу (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 22 листопада, у трьох областях України очікується сніг. В інших регіонах без опадів, температура до +5 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, у Сумській, Харківській та Луганській областях очікується сніг. На решті території України буде хмарно, проте без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +3 +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -6 до -1 градусів.

У центральних і північних областях температура повітря буде коливатися від -1 до +5, а вночі від -3 до 0 градусів.

У південних і східних областях температура повітря вдень становитиме від -1 до +5, а вночі стовпчики термометрів покажуть від -3 до +1 градуса.

Мороз і сніг в трьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно і без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +3, а вночі від -2 до 0.

Мороз і сніг в трьох областях: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Україні на вихідних очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про мокрий сніг і ожеледицю.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні дощитиме, а подекуди пройде мокрий сніг.

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