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До 5 градусів морозу і мокрий сніг: прогноз на вихідні

Україна, П'ятниця 20 листопада 2020 15:43
До 5 градусів морозу і мокрий сніг: прогноз на вихідні
Фото: іній на траві (pixabay.com)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні на вихідних очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Невеликий мокрий сніг завтра в Україні пройде всюди, крім західних та більшості південних областей. А у наступні дві доби мокрого снігу варто чекати у східних та північно-східних областях.

Також на українських дорогах, за виключенням заходу та півдня, можлива ожеледиця.

Вдень в Україні прогнозують від 0 до +6 градусів, а вночі температура коливатиметься від +1 до -5. У східних областях вночі термометри покажуть від -1 до -3 градусів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували сніг з дощем та нічні заморозки. Місцями нічна температура повітря опуститься до -11 градусів.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні буде дощити, а подекуди пройде мокрий сніг.

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