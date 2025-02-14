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Украину завалит снегом, ожидаются рекордные "минусы". Прогноз на выходные в Украине

Украина, Пятница 14 февраля 2025 18:30
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Украину завалит снегом, ожидаются рекордные "минусы". Прогноз на выходные в Украине Фото: синоптики рассказали, какой будет погода 15-16 февраля в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине на выходных, 15-16 февраля, ожидается много снега. Также не обойдется и без морозов, причем местами даже рекордных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Суббота, 15 февраля

В субботу, 15 февраля, Украину засыпет снегом. Он ожидается по всей территории страны. Местами к снегу добавится дождь. Дождь вместе со снегом вероятен в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Холоднее всего ночью будет практически во всех областях запада, кроме Львовской и Тернопольской областей, максимально до -8, причем с переходом на Хмельницкую область.

Теплее всего ночью будет на востоке и юге. Максимально тепло в Херсонской области, как днем, так и ночью в пределах 0...+2 градусов. Днем местами также вероятен мороз.

Холоднее всего днем будет, например, в Черниговской, Сумской, на Прикарпатье, до -6. Теплее всего днем будет в Крыму, в пределах +4..+6 градусов.
Украину завалит снегом, ожидаются рекордные &quot;минусы&quot;. Прогноз на выходные в Украине
Погода в Украине 15 февраля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 16 февраля

В воскресенье, 16 февраля, в Украине снега станет меньше. Солнце выйдет в части Николаевской области, включая весь юг, юго-восток и собственно восточные области, в том числе и Харьковскую область.

Ночью мороз опустится до рекордых -12 градусов, в Сумской, Харьковской и Черновицкой областях. Также в части регионов ожидаются -11, -10 градусов, в частности в Киеве. Теплее всего ночью будет на юге, в Одесской области, до -7.

Днем потеплеет, но "плюсов" ждать не приходится даже в Крыму. Хотя именно на юге, в Одесской области днем будет теплее всего, в пределах -1...+1 градусов. В Киеве будет небольшой снег, ночью до -11, днем до -6.
Украину завалит снегом, ожидаются рекордные &quot;минусы&quot;. Прогноз на выходные в Украине
Погода в Украине 16 февраля (meteo.gov.ua)

Отключения света в Украине из-за морозов

Украинская энергосистема продолжает страдать от российских атак. Вдобавок на этой неделе, учитывая прогноз, ожидаются довольно сильные по меркам нынешней зимы морозы, из-за чего могут увеличиться риски возвращения к графикам отключения света.

По словам специалистов, серьезно угрозу отключений света в Украине можно было бы обсуждать, если морозы -10 держались бы на протяжении пары недель. Так как в таком случае из-за роста потребления энергосистема могла бы испытать перегрузку на фоне нехватки резервов для балансировки сети.

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