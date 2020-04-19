Мороз вночі і дощі на півдні й півночі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні в неділю, 19 квітня, буде прохолодною, вночі очікується мороз, а також дощі на півдні й півночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в усіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, вдень буде +10 +12, а вночі від 0 до -2 морозу. На Закарпатті температура буде значно вище - від +15 до +17 вдень і до +3 градусів вночі.

На півночі й в центральних областях вдень буде +10 +14, а вночі до -2 морозу. При цьому в Сумській, Чернігівській та Київській області очікується дощ удень.

У східних і південних областях температурний діапазон буде ширше - від +11 до +17 тепла, а вночі від -1 до +6 градусів. В Одеській і Миколаївській області очікується дощ.

Швидкість вітру по всій Україні складе від 5 до 10 метрів на секунду.

Фото: погода в Україні на 19 квітня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві та області

У Києві та області сьогодні очікується дощ. Температура повітря вдень складе від +10 до +13 тепла, а вночі в деяких районах може впасти до -2 градусів.

Фото: погода в Київській області на 19 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що березень 2020 року виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень. Температура повітря побила декілька рекордів з початку спостережень.

Також РБК-Україна писало, що напередодні зафіксували пилову бурю в декількох регіонах України. Причиною такого кліматичного явища вчені називають сильний вітер і низький рівень ґрунтових вод через безсніжну зиму, а також відсутність достатньої кількості опадів для даної пори року.