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У Карпатах похолодало до -23

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Карпати, Понеділок 24 січня 2022 09:25
У Карпатах похолодало до -23 Фото: в Україні значно похолодало (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні значно похолодало. Зокрема, в українських Карпатах температура повітря опустилась до -23 градуси морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер північний, 10-11 м/с, температура повітря -23 градуси морозу.

У Карпатах похолодало до -23Фото: у Карпатах значно похолодало (facebook.com/chornogora.rescue112)

Крім того, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 січня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримається, а 22-24 січня у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, сьогодні в Україні в більшості південних і східних областей очікується сніг.

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