У Карпатах похолодало до -23
Фото: в Україні значно похолодало (facebook.com)
В Україні значно похолодало. Зокрема, в українських Карпатах температура повітря опустилась до -23 градуси морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер північний, 10-11 м/с, температура повітря -23 градуси морозу.
Фото: у Карпатах значно похолодало (facebook.com/chornogora.rescue112)
Крім того, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 січня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримається, а 22-24 січня у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, сьогодні в Україні в більшості південних і східних областей очікується сніг.