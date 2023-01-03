ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мороз до -16. Украинцев предупредили о резком изменении погоды

Новина українською →
Киев, Вторник 03 января 2023 14:50
Мороз до -16. Украинцев предупредили о резком изменении погоды Фото: украинцев предупредили о резком изменении погоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине в ближайшее время начнет ухудшаться. Значительное понижение температуры прогнозируется на 6-9 января, когда местами мороз может ударить ночью до -16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу синоптика Натальи Диденко.

Когда ждать похолодания

"Пик понижения температуры придется на 6-9 января, осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег и снег", - пишет Диденко.

По ее словам, холоднее всего будет в рождественские дни и ночи на севере, части центра, которая ближе к востоку Украины, ночью вероятно температур упадет до -10 -16 градусов.

"Поэтому пока просто нужно внимательно следить за уточненными прогнозами и подготовиться к резкому изменению погоды. На карте - ночные градусы 8 января", - добавляет Диденко.

Мороз до -16. Украинцев предупредили о резком изменении погоды

Напомним, ранее мы писали, какая будет погода в Украине сегодня.

Также стало известно, что Новый год в Киеве начался с температурных рекордов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода
NEWS
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
DAILY
"Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село
Юлия Акимовакорреспондент "Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село