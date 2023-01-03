Мороз до -16. Украинцев предупредили о резком изменении погоды

Погода в Украине в ближайшее время начнет ухудшаться. Значительное понижение температуры прогнозируется на 6-9 января, когда местами мороз может ударить ночью до -16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу синоптика Натальи Диденко.

Когда ждать похолодания

"Пик понижения температуры придется на 6-9 января, осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег и снег", - пишет Диденко.

По ее словам, холоднее всего будет в рождественские дни и ночи на севере, части центра, которая ближе к востоку Украины, ночью вероятно температур упадет до -10 -16 градусов.

"Поэтому пока просто нужно внимательно следить за уточненными прогнозами и подготовиться к резкому изменению погоды. На карте - ночные градусы 8 января", - добавляет Диденко.