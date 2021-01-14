На Україну насуваються морози до -21. Синоптики назвали дату

Фото: зима у Києві (РБК-Україна)

В Україну завтра прийдуть сильні морози, очікується значне зниження температури вночі до -12-18 морозу. Така погода буде до 18 січня.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Як зазначається, місцями в північних областях може бути до -21 морозу, вдень до -10-16 морозу.

По Києву завтра очікується значне зниження температури: вночі до -13-18 морозу, вдень до -11-15 морозу. У Київській області така сама ситуація.

Сьогодні у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, вчора в Україні були снігопади, засипало, зокрема, Львів, Одесу, Дніпро, Полтаву, Миколаїв.

Сьогодні у Києві готуються до прибирання вулиць, якщо будуть снігопади, а також облаштовують пункти обігріву.

Також синоптики закликають не виходити на вулицю без необхідності, оскільки 15-16 січня буде істотне зниження температури повітря. Вночі очікується до -18, у північних областях місцями до -21. Вдень температура повітря становитиме -10, місцями до -16.