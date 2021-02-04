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Карпати накриють хуртовини, через відлигу можливі лавини

Карпати, Четвер 04 лютого 2021 11:50
Карпати накриють хуртовини, через відлигу можливі лавини
Фото: зима в Карпатах (freepik)
Автор: Ігор Литвиненко

У Карпатах 4-5 лютого очікується погіршення погодних умов. Туристів попереджають про можливе сходження лавин.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, на високогір'ї Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються хуртовини і відлига. У зв'язку з цим збережеться значна небезпека сніголавинна.

"Заздалегідь плануйте свої маршрути і не забувайте про реєстрацію походів у рятувальників", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікуються опади у вигляді дощу і снігу. Вдень температура повітря в регіонах буде коливатися від +2 до +10.

Також РБК-Україна писало, що завтра, 5 лютого, в Україну прийде чергове похолодання. Плюсова температура збережеться лише в Закарпатській області. На решті території країни буде мінус, при цьому в Сумській області очікується до -10 градусів. При цьому опадів не прогнозують.

Зазначимо, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні складе від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла. Це на 1,5-2 градусів вище середніх багаторічних значень.

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