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Моравецкий сделал заявление о нерешительности Германии: Это Гамлет

Фото: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Весь цивилизованный мир объединился во имя победы Украины в войне, которую развязала Россия. Однако есть колеблющиеся государства, а среди них больше всего - Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, во время выстпления в университете Рупрехта-Карла в немецком городе Гайдельберг.

"Немецкий поэт Фердинанд Фрайлиграт предостерегал: Deutschland ist Hamlet, Германия - это Гамлет. Потому что Германия слишком много колеблется вместо того, чтобы четко стоять на стороне добра", - отметил глава польского правительства.

Моравецкий указал, что российский диктатор Владимир Путин решился на полномасштабное вторжение в Украину, потому что думал, что Европа "ленивая" и "слабая".

"Через год мы видим, что он ошибался, по крайней мере частично. Европа еще не умерла, пока мы живы. Но Европа еще не победила", - добавил премьер Польши.

Напомним, ранее Морвецкий подчеркнул, что пора конфисковать российские активы, чтобы отстроить Украину.

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