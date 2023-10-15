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Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил готовность сформировать новое правительство Польши по итогам парламентских выборов.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии премьер-министра Польши.

"Традиционно президент поручает формирование правительства партии, показавшей наивысший результат. Мы создадим стабильное правительство, которое сможет провести Польшу через различные невзгоды", - заявил Моравецкий.

Отметим, что с 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость", которая составляет монобольшинство в Сейме. Премьер-министр и президент Польши - также выдвиженцы этой политической силы. Однако, польские СМИ отмечают, что в случае, если оппозиционные партии объединятся, они могут получить большинство в польском парламенте – более 231 голоса.

Парламентские выборы в Польше

По данным экзитпола, голоса на выборах в Польше распределятся следующим образом:

  • "Право и справедливость" - 36,8 процента.
  • "Гражданская коалиция" - 31,6 процента.
  • "Третий путь" - 13 процентов.
  • Левые - 8,6 процента.
  • "Конфедерация" - 6,2.

Более подробно о выборах в Польше и какие могут быть сценарии формирования нового правительства – в материале РБК-Украина.

Добавим, одновременно с выборами в Польше проходил референдум с четырьмя вопросами: продажа государственного имущества иностранцам, повышение пенсионного возраста, стена на границе Польши и Беларуси, допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.

 

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