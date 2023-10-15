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Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", - заявив Моравецький.

Зазначимо, що з 2015 року влада у Польщі належить консервативній партії "Право та справедливість", яка становить монобільшість у Сеймі. Прем'єр-міністр та президент Польщі – також висуванці цієї політичної сили. Однак, польські ЗМІ зазначають, що у випадку, якщо опозиційні партії об'єднаються, вони можуть отримати більшість у польському парламенті – понад 231 голос.

Парламентські вибори у Польщі

За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться так:

  • "Право та справедливість" - 36,8 відсотка.
  • "Громадянська коаліція" – 31,6 відсотка.
  • "Третій шлях" – 13 відсотків.
  • Ліві – 8,6 відсотка.
  • "Конфедерація" – 6,2.

Докладніше про вибори у Польщі та які можуть бути сценарії формування нового уряду – у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, одночасно з виборами у Польщі проходив референдум із чотирма питаннями: продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів із Близького Сходу та Африки.

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Польща