Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єр-міністра Польщі.
"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", - заявив Моравецький.
Зазначимо, що з 2015 року влада у Польщі належить консервативній партії "Право та справедливість", яка становить монобільшість у Сеймі. Прем'єр-міністр та президент Польщі – також висуванці цієї політичної сили. Однак, польські ЗМІ зазначають, що у випадку, якщо опозиційні партії об'єднаються, вони можуть отримати більшість у польському парламенті – понад 231 голос.
Парламентські вибори у Польщі
За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться так:
Докладніше про вибори у Польщі та які можуть бути сценарії формування нового уряду – у матеріалі РБК-Україна.
Додамо, одночасно з виборами у Польщі проходив референдум із чотирма питаннями: продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів із Близького Сходу та Африки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.