Моравецкий об ударе по Днепру: РФ нужно немедленно остановить

Российская Федерация, ведя полномасштабную войну против Украины, намеренно продолжает атаковать гражданские объекты и обстреливать мирных граждан, тем самым сознательно совершая военные преступления, и мировое сообщество должно остановить страну-агрессора.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Свой пост Моравецкий сопроводил видео о последствиях российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре, где до сих пор продолжаются спасательные работы.

"Мы должны действовать сейчас и заставить ее остановиться", - пишет он.

Напомним, вчера, 14 января, российские оккупанты во время массированного удара по Украине атаковали многоэтажный дом в Днепре. По состоянию на вечер 15 января известно о 30 погибших, и спасатели продолжают работы по разбору завалов, под которыми могут находиться от 30 до 40 людей. В больницы обратились уже 75 мирных жителей.

Добавим, что президент Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.

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