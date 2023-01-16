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Моравецкий об ударе по Днепру: РФ нужно немедленно остановить

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Понедельник 16 января 2023 00:20
Моравецкий об ударе по Днепру: РФ нужно немедленно остановить Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российская Федерация, ведя полномасштабную войну против Украины, намеренно продолжает атаковать гражданские объекты и обстреливать мирных граждан, тем самым сознательно совершая военные преступления, и мировое сообщество должно остановить страну-агрессора.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Россия намеренно продолжает совершать военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно", - отметил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркивает важность помощи Украине, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.

"Мы должны действовать сейчас и заставить ее остановиться", - пишет он.

Свой пост Моравецкий сопроводил видео о последствиях российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре, где до сих пор продолжаются спасательные работы.

Напомним, вчера, 14 января, российские оккупанты во время массированного удара по Украине атаковали многоэтажный дом в Днепре. По состоянию на вечер 15 января известно о 30 погибших, и спасатели продолжают работы по разбору завалов, под которыми могут находиться от 30 до 40 людей. В больницы обратились уже 75 мирных жителей.

Добавим, что президент Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.

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