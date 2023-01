Моравецкий об ударе по Днепру: РФ нужно немедленно остановить

"Россия намеренно продолжает совершать военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно", - отметил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркивает важность помощи Украине, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.

"Мы должны действовать сейчас и заставить ее остановиться", - пишет он.

Свой пост Моравецкий сопроводил видео о последствиях российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре, где до сих пор продолжаются спасательные работы.

Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.



Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9