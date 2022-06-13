Моравецький відповів на погрози Росії: мільйони поляків готові захищати Батьківщину

Якщо Росії коли-небудь прийде в голову напасти на Польщу - тоді Кремль повинен знати, що в Польщі 40 мільйонів поляків готові встати зі зброєю в руках на захист своєї Батьківщини.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wprost.
Він додав, що Польща багато століть була в полоні Росії і "не хоче назад цього рабства".
"Ми відкидаємо їх колоніалізм, їх імперіалізм. Ми знаходимося у вільній країні, і ми будемо прагнути до нашої свободи, ми будемо боротися за нашу свободу", - заявив прем'єр-міністр.
Моравецький підкреслив, що одним з елементів великої програми будівництва і зміцнення оборони є посилення могутності польської армії. Зокрема, збільшення її чисельності та озброєння.
"Будівництво нових видів зброї, його виробництво в Польщі, але також і закупівля найсучаснішої зброї за кордоном", - перерахував він.
Нагадаємо, раніше в МЗС Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.
До цього депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Захід має право передати Україні ядерну зброю, так як Росія порушила Будапештський меморандум.