Моравецький скасував участь Польщі в саміті V4 в Ізраїлі

Польща відмовилася від участі в саміті після висловлювань Нетаньяху

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки (V4) в Израиле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что Моравецкий заявил об отмене участия польской стороны в саммите, который завтра пройдет в Израиле. Он также объяснил свое решение недопустимым высказыванием главы МИД Израиля Исраэля Каца, который в эфире одной из израильских радиостанций заявил, что "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери".

Отметим, ранее Моравецкий отменил поезду в Израиль после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.

По словам пресс-секретаря польского премьера, Моравецкий объявил, что на саммит Вышеградской четверки в Израиль приедет министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Очередной скандал разразился после того, как на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве Нетаньяху подчеркнул причастность поляков к Холокосту во время Второй мировой войны. По данным газеты Haaretz, Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами". В ответ на это президент Польши Анджей Дуда пригрозил перенести из Иерусалима саммит Вышеградской четверки (V4).