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Моравецький скасував поїздку в Ізраїль після слів Нетаньяху

Новини » Політика    17.02.2019 - 17:48
Моравецький скасував поїздку в Ізраїль після слів Нетаньяху
Фото: Матеуш Моравецький (з відкритих джерел)

Моравецький відправить на саміт в Ізраїль главу польського МЗС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував поїзду в Ізраїль після звинувачень прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, під час конференції по Близькому Сходу у Варшаві Нетаньяху звинуватив поляків в причетності до Голокосту під час Другої світової війни. У відповідь на слова ізраїльського прем'єр-міністра Моравецький скасував свою поїздку в Ізраїль на саміт Вишеградської четвірки (V4).

За словами прес-секретаря польського прем'єра Джоани Копкінської, в телефонній розмові з Нетаньяху Моравецький повідомив, що на саміт Вишеградської четвірки в Ізраїль приїде міністр закордонних справ Польщі Яцек Капутович.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда пригрозив перенести з Єрусалиму саміт Вишеградської четвірки (V4), якщо підтвердяться слова прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

Відзначимо, за даними газети Haaretz, Нетаньяху у спілкуванні з журналістами на конференції по Близькому Сходу у Варшаві, заявив, що "поляки співпрацювали з нацистами". Таким чином, він прокоментував закон про Голокост, який привів до конфлікту у відносинах Польщі з Ізраїлем, Україною і США.

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