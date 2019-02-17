Моравецький скасував поїздку в Ізраїль після слів Нетаньяху

Фото: Матеуш Моравецький (з відкритих джерел)

Моравецький відправить на саміт в Ізраїль главу польського МЗС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував поїзду в Ізраїль після звинувачень прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, під час конференції по Близькому Сходу у Варшаві Нетаньяху звинуватив поляків в причетності до Голокосту під час Другої світової війни. У відповідь на слова ізраїльського прем'єр-міністра Моравецький скасував свою поїздку в Ізраїль на саміт Вишеградської четвірки (V4).

За словами прес-секретаря польського прем'єра Джоани Копкінської, в телефонній розмові з Нетаньяху Моравецький повідомив, що на саміт Вишеградської четвірки в Ізраїль приїде міністр закордонних справ Польщі Яцек Капутович.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда пригрозив перенести з Єрусалиму саміт Вишеградської четвірки (V4), якщо підтвердяться слова прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

Відзначимо, за даними газети Haaretz, Нетаньяху у спілкуванні з журналістами на конференції по Близькому Сходу у Варшаві, заявив, що "поляки співпрацювали з нацистами". Таким чином, він прокоментував закон про Голокост, який привів до конфлікту у відносинах Польщі з Ізраїлем, Україною і США.