Моравєцький залишиться прем'єром Польщі після змін в уряді

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що дійсний прем'єр країни залишиться на своєму посту. Зміни в уряді очікуються вже восени.

Про це пише "Польське радіо".

За словами Качинського, восени у польському уряді відбудуться важливі зміни, але, Моравєцький залишиться на посту прем'єр-міністра.

"Гадаю, що ці зміни відбудуться одразу після канікул. Звісно, зміни персональні будуть, але тут не йдеться про прем'єра, як можна було раніше почути. Прем'єр залишається. Але конструкція уряду дещо зміниться – йдеться про те, щоби уникнути ситуацій, коли рішення приймалися одночасно у кількох міністерствах, коли справи проходили через якийсь ланцюжок рішень у міністерстві. Це ні до чого доброго не приведе", - сказав Качинський.

Нагадаємо, в Польщі на минулих вихідних відбулися вибори президента, які виграв чинний президент Анджей Дуда. Його підтримав 51,21% виборців, що прийшли на дільниці, а кандидат від опозиції Рафал Тшасковський, програв з незначним відривом і отримав підтримку 48,79% виборців.

Після цього Дуда виступив за створення "коаліції для польських справ".