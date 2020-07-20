Моравецкий останется премьером Польши после изменений в правительстве

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил, что настоящий премьер страны останется на своем посту. Изменения в правительстве ожидаются уже осенью.

Об этом пишет "Польское радио".

По словам Качинского, осенью в польском правительстве произойдут важные перемены, но, Моравецкий останется на посту премьер-министра.

"Думаю, что эти изменения произойдут сразу после каникул. Конечно, изменения будут персональные, но здесь не идет речь о премьере, как можно было раньше услышать. Премьер остается. Но конструкция правительства несколько изменится – речь идет о том, чтобы избежать ситуаций, когда решения принимались одновременно в нескольких министерствах, когда дела проходили через какую-то цепочку решений в министерстве. Это ни к чему хорошему не приведет", - сказал Качинский.

Напомним, в Польше на прошлых выходных состоялись выборы президента, которые выиграл действующий президент Анджей Дуда. Его поддержал 51,21% избирателей, пришедших на участки, а кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей.

После этого Дуда выступил за создание "коалиции для польских дел".