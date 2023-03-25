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Вопрос глобальной безопасности. Ермак призвал ликвидировать возможность РФ обходить санкции

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Суббота 25 марта 2023 14:01
Вопрос глобальной безопасности. Ермак призвал ликвидировать возможность РФ обходить санкции Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Санкции против Российской Федерации обеспечивают глобальную безопасность. Важно пересмотреть возможности врага обходить ограничения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Не должно быть никакого ослабления санкций против России. Строгие санкции дают безопасность. Никакие манипуляции вокруг темы продовольственной безопасности у россиян не должны пройти", - заявил Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул важность расширить санкции против России и предметно подойти к вопросу "прокладок" благодаря которым враг может находить возможности и в дальнейшем получать комплектующие для производства оружия.

"Это вопрос глобальной безопасности", - отметил Ермак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС планирует ввести санкции против стран, помогающих России покупать стиральные машины и подержанные автомобили для ремонта подбитых на фронте танков.

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