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Moody's оголосило про дефолт Росії за євробондами

Фото: Moody's оголосило про дефолт Росії за євробондами (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service визнало дефолт Росії за виплатами зовнішніх боргових зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У понеділок, 27 червня, виплати за двома купонами євробондів не дійшли до власників облігацій протягом пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, являє собою дефолт, зазначає агентство.

Раніше агентство Bloomberg оголосило, що в Росії вперше після 1918 року стався дефолт за суверенними борговими зобов'язаннями в іноземній валюті.

У ніч на 27 червня закінчився пільговий період для виплати близько 100 мільйонів доларів прострочених платежів за держоблігаціями. У разі неплатежу крайній термін вважається подією дефолту.

Як повідомлялося, найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase і Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг Росії. Проводити операції з ним фінансовим установам заборонило Міністерство фінансів США.

Нагадавши, Сполучені Штати наблизили Росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій.

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