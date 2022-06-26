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Росія знаходиться "в декількох годинах" від дефолту, - Bloomberg

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Неділя 26 червня 2022 14:29
Росія знаходиться "в декількох годинах" від дефолту, - Bloomberg Фото: Росія знаходиться "в декількох годинах" від дефолту (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росію відділять від дефолту всього кілька годин. Сьогодні ввечері закінчується пільговий період За пропущеними платежами за облігаціями на суму близько 100 млн доларів, заблокованими через широкомасштабні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що офіційної заяви не буде, і Росія вже оскаржує це позначення, але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, в понеділок вранці настане дефолт.

Поки це в основному символічна подія, враховуючи, що Росія вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм в більшості країн світу. Але це показує, як США, Європа та інші країни закрутили гайки з моменту початку вторгнення в Україну в лютому, щоб зробити для Росії практично неможливим ведення нормальної фінансової діяльності.

Для Росії це буде перший іноземний дефолт з моменту відмови більшовиків від боргів царської епохи в 1918 році. На початку 2022 року РФ була дуже близька до такого моменту, але їй вдалося врятуватися в останній момент, перейшовши на інші способи оплати. Цей альтернативний шлях був згодом перекритий в травні - всього за кілька днів до настання терміну виплати 100 млн доларів - коли США закрили лазівку для санкцій, що дозволяла американським інвесторам отримувати платежі за суверенними облігаціями.

Тепер питання полягає в тому, що буде далі, оскільки ринки зіткнулися з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який готовий і має ресурси, щоб заплатити, але не може.

"Оголошення дефолту - це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може займати у більшості зарубіжних країн", - заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

Як повідомлялося, найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase і Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг Росії. Проводити операції з ним фінансовим установам заборонило Міністерство фінансів США.

Нагадаємо, Сполучені Штати наблизили Росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій.

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