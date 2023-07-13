С монумента "Родина-мать" в Киеве снимут герб СССР: регулятор дал разрешение

Монумент "Родина-мать" в Киеве декоммунизируют. На щите заменят советский герб на трезубец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Сегодня, 13 июля, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита "Родины-мать".

"Проектными решениями предусматривается устройство Тризуба на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб", - говорится в сообщении.

Ремонт будет проводить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Работы начнутся в ближайшем будущем.

Фото: с монумента "Родина-мать" в Киеве снимут герб СССР (facebook.com/Ministry.for.restoration)

Отметим, что монумент "Родина-мать" был установлен в Киеве в 1981 году. Он является памятником науки и техники местного значения. Кроме того, "Родина-мать" считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Почему решили декоммунизировать монумент

В прошлом году в приложении "Дія" провели опрос о том, стоит ли заменить герб СССР на трезубец на щите "Родины-мать". 85% из 800 тысяч украинцев поддержали декоммунизацию.

Напомним, недавно в Министерстве культуры и информационной политики рассказали, что хотят сменить на главной достопримечательности Украины.

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