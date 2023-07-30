ua en ru
Вс, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве начали демонтаж герба на монументе "Родина-Мать": фото

Новина українською →
Воскресенье 30 июля 2023 16:01
В Киеве начали демонтаж герба на монументе "Родина-Мать": фото Фото: в Киеве начали демонтаж герба на монументе "Родина-Мать" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве начались работы по демонтажу советского герба на монументе "Батькивщина-Мать". Новый символ монумент получит уже ко Дню независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезубец", - пишет Минкульт.

Фото: в Киеве начали демонтаж герба на монументе "Батькивщина-Мать" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Декоммунизация "Родины-матери"

Сейчас на монументе размещен герб Советского союза, поскольку он был установлен еще во времена СССР. Вместо него планируют установить Государственный герб Украины - Трезубец.

Между тем, национальный музей истории Украины во Второй мировой войне решил переименовать монумент "Батькивщина-мать" в "Украина-мать".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Родина-мать
NEWS
Подготовка к зиме и бюджетные вопросы. Зеленский собрал Конгресс местных и региональных властей
Подготовка к зиме и бюджетные вопросы. Зеленский собрал Конгресс местных и региональных властей
DAILY
На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии
Юлия Акимова, Анастасия Рокитна На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии