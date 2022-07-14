"Монреаль" підписав контракт із першим номером драфту НХЛ-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

18-річний словак поставив підпис під угодою з канадцями на 3 роки. Умови контракту стандартні для новачка. Слафковскі зароблятиме 950 тисяч доларів на рік, але з виконанням бонусів його загальні виплати можуть зрости до 4,45 млн.

Попередні сезон був першим для Слафковскі в професіоналах. У регулярному сезоні фінської Лійги він провів 31 матч, у яких закинув 5 шайб і оформив 5 асистів. Ще 7 очок словацький хокеїст додав у плей-офф (2 голи, 5 передач).

Разом із однолітком Нємєцом він потрапив до збірної Словаччини на Олімпійські ігри в Пекіні. Там Слафковскі став найкращим бомбардиром турніру (7 пунктів), був визнаний найціннішим гравцем Олімпіади та допоміг "Лицарям Татри" вибороти бронзові нагороди.

Натомість українець Чолач потрапив до табору розвитку для талантів "Вегаса". Торік він вже перебував у ростері команди на цьому ж етапі підготовки, а тепер отримав ще один шанс закріпитися в НХЛ після виступів у Хокейній лізі Онтаріо.