ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Колорадо" вчетверте переграв "Тампу-Бей" і здобув Кубок Стенлі 2021/22

Новость на русском →
Флорида, Понеділок 27 червня 2022 09:53
"Колорадо" вчетверте переграв "Тампу-Бей" і здобув Кубок Стенлі 2021/22 Фото: "Колорадо Евеланш" у повному складі з Кубком Стенлі (twitter.com/NHL)
Автор: Антон Федорців

Шостий фінальний матч Кубка Стенлі став останнім у протистоянні "Тампи-Бей Лайтнінг" і "Колорадо Евеланш". Денверці відсвяткували перемогу в серії – 4:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 6-й матч

"Тампа-Бей" – "Колорадо" – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайби: Стемкос, 03:48 – Маккіннон, 21:54, Лехконен, 32:28

Після виїзної перемоги "Лайтнінг" взялися штурмувати володіння Кемпера з перших хвилин. Зрештою, "Тампі" вдалося швидко відкрити рахунок. Це Стемкос підхопив шайбу перед воротами після рикошету від Палата й переграв голкіпера в ближньому бою.

"Евеланш" завдали подвійного удару у відповідьу другому періоді. Спершу Байрем із центру майданчика знайшов вільного ліворуч Маккіннона, який з льоту пробив Васілєвскому в ближній кут.

А в середині 20-хвилинки "Колорадо" в контратаці організував розкішну комбінацію віялом за участі Менсона, того ж Маккіннона та Лехконена. Останній і завершив зусилля партнерів класним кидком у верхній кут.

Попри всі намагання "Лайтнінг", відігратися господарі так і не зуміли. Таким чином, "Евеланш" перемогли у фінальній серії (4:2) та здобули третій у своїй історії Кубок Стенлі. Раніше "Колорадо" перемагав у 1996 та 2001 рр.

Оборонець денверців Кейл Макар – канадець із українським коріння за лінією батька – натомість визнаний MVP Кубка Стенлі. У плей-офф він зіграв 20 матчів і набрав 29 очок за системою "гол+пас" (8+21) із показником корисності +7. Окрім того, 23-річного оборонця назвали найкращим і серед колег за амплуа.

До слова, київський "Сокіл" отримав перших суперників у Континетальному кубку 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
хоккей НХЛ
NEWS
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися