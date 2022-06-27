"Колорадо" вчетверте переграв "Тампу-Бей" і здобув Кубок Стенлі 2021/22
Шостий фінальний матч Кубка Стенлі став останнім у протистоянні "Тампи-Бей Лайтнінг" і "Колорадо Евеланш". Денверці відсвяткували перемогу в серії – 4:2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 6-й матч
"Тампа-Бей" – "Колорадо" – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Шайби: Стемкос, 03:48 – Маккіннон, 21:54, Лехконен, 32:28
Після виїзної перемоги "Лайтнінг" взялися штурмувати володіння Кемпера з перших хвилин. Зрештою, "Тампі" вдалося швидко відкрити рахунок. Це Стемкос підхопив шайбу перед воротами після рикошету від Палата й переграв голкіпера в ближньому бою.
"Евеланш" завдали подвійного удару у відповідьу другому періоді. Спершу Байрем із центру майданчика знайшов вільного ліворуч Маккіннона, який з льоту пробив Васілєвскому в ближній кут.
А в середині 20-хвилинки "Колорадо" в контратаці організував розкішну комбінацію віялом за участі Менсона, того ж Маккіннона та Лехконена. Останній і завершив зусилля партнерів класним кидком у верхній кут.
Попри всі намагання "Лайтнінг", відігратися господарі так і не зуміли. Таким чином, "Евеланш" перемогли у фінальній серії (4:2) та здобули третій у своїй історії Кубок Стенлі. Раніше "Колорадо" перемагав у 1996 та 2001 рр.
Оборонець денверців Кейл Макар – канадець із українським коріння за лінією батька – натомість визнаний MVP Кубка Стенлі. У плей-офф він зіграв 20 матчів і набрав 29 очок за системою "гол+пас" (8+21) із показником корисності +7. Окрім того, 23-річного оборонця назвали найкращим і серед колег за амплуа.
До слова, київський "Сокіл" отримав перших суперників у Континетальному кубку 2022/23.
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