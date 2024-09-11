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В Monobank запустили необычную функцию

Среда 11 сентября 2024 15:34
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В Monobank запустили необычную функцию Фото: приложение Monobank (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

В приложении Monobank появилась новая необычная функция, которая поможет клиентам банка узнавать об одной из услуг раньше времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Теперь в приложении можно увидеть какая сумма и за что спишется со счета завтра и послезавтра.

"По нашим данным, благодаря этой функции жизнь рядового украинца станет проще на 0,08%", - написал Гороховский.

В Monobank запустили необычную функциюФото: скриншот новой функции приложения Monobank (t.me ОГо!)

Приложение Monobank

Monobank – это украинский мобильный банк, не имеющий физических отделений и работающий исключительно через приложение на смартфоне. Запущенный в 2017 году он предлагает широкий спектр банковских услуг, включая открытие счетов, кредиты, депозиты и переводы средств. Monobank известен удобным интерфейсом, быстрой регистрацией и поддержкой различных платежных систем, включая Apple Pay и Google Pay. Банк также предоставляет кэшбэк-программы и гибкие условия кредитования, что сделало его популярным среди украинцев.

Monobank, как и многие другие украинские банковские приложения, терпел сбои из-за кибератак со стороны России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Такие атаки включали DDoS-атаки (распределенные атаки на отказ в обслуживании), перегружавшие системы банка, что приводило к временной недоступности услуг для пользователей. Команда Monobank оперативно реагировала на эти угрозы, быстро возобновляя работу приложения, усиливая меры кибербезопасности для защиты средств и данных клиентов.

Недавний сбой в работе приложения произошел 30 августа . Ранее в том же месяце россияне совершили атаку на банк, длившуюся три дня.

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