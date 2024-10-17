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В Monobank запустили новую функцию: что о ней известно

Украина, Четверг 17 октября 2024 12:33
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В Monobank запустили новую функцию: что о ней известно Фото: новая функция появилась в monobank (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Монобанк запустил новую функцию, которая упрощает распределение расходов. Пользователи могут создавать группы, добавлять траты и автоматически рассчитывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.

Новая функция под названием "Групповые расходы" упрощает распределение затрат среди друзей или коллег. Теперь для расчетов не нужно копировать номер карты или отправлять чеки в чаты - все можно сделать в несколько кликов через приложение.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователь создает группу из контактов добавляет расходы из выписки или вводит их вручную, а затем указывает, кто сколько должен. Monobank автоматически рассчитывает суммы для каждого участника группы. Если кто-то из участников задерживает оплату, можно раз в сутки отправлять напоминание напрямую через приложение.

Эта функция упрощает совместные расчеты за общие расходы например в поездках или при организации совместных мероприятий.

Напомним, ранее мы писали о еще одной новой функции в приложении Monobank.Клиенты банка могут настроить уведомления о расходах и получать информацию о том, какая сумма и за что спишется со счета завтра и послезавтра.

Отметим, что в Украине с октября введены лимиты на карточные переводы. В течение месяца с карты на карту можно перевести не более 150 тысяч гривен. Однако в Monobank объяснили, как законно обойти эти ограничения.

Так, с помощью переводов по IBAN можно осуществлять переводы крупных сумм без лимита. Monobank упростил алгоритм таких переводов по международному номеру банковского счета.

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