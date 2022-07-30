ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Один з роздрібних банків почне продавати безготівкову валюту населенню: які умови

Новость на русском →
Україна, Субота 30 липня 2022 14:09
Один з роздрібних банків почне продавати безготівкову валюту населенню: які умови Фото: долари можна буде купити в monobank за умови заморозки на депозиті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк дозволив банкам продавати валюту населенню за умови розміщення на депозит. Роздрібний monobank запропонує цю послугу без права розірвання договору протягом трьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію співзасновника банку Олега Гороховського у Facebook.

"Наступного тижня включимо купівлю валюти у застосунку із розміщенням на тримісячний терміновий депозит. Це те, що дозволив НБУ", - повідомив він.

За його словами, валюту продаватимуть за курсами у застосунку без додаткових комісій.

Нагадаємо, НБУ з початку війни заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню. Однак з 21 липня регулятор трохи послабив обмеження та дозволив купувати валюту на 50 тисяч гривень, але за умови подальшого вкладення її на депозит терміном від трьох місяців без можливості дострокового розірвання.

За даними НБУ, низка банків вже пропонують таку послугу своїм клієнтам, але більшість банків поки працюють над запровадженням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника