ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Monobank произошел сбой: что не работает

Украина, Среда 01 мая 2024 12:43
UA EN RU
В Monobank произошел сбой: что не работает Фото: в работе Monobank произошел сбой 1 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сбой в Monobank произошел в среду, 1 мая. Фиксируют проблемы в работе мобильного приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совладельца Monobank Олега Гороховского в Telegram.

"Сбой в приложении. Исправляем. Прошу прощения у всех, кого подводим", - написал он.

Как сообщают пользователи, мобильное приложение Monobank перестало загружаться, не работает авторизация.

Некоторые пользователи также фиксируют проблемы с транзакциями.

В Monobank произошел сбой: что не работает

Обновлено в 13:10

Олег Гороховский сообщил, что стабильную работу приложения Monobank возобновили. Специалисты выясняют причины сбоя.

Стоит отметить, что Monobank является одним из самых популярных банков в Украине. Он работает онлайн, а карту можно оформить за несколько минут. У Monobank нет отделений, но физическую карту получить можно.

Напомним, что в январе произошел масштабный у Monobank. Как сообщало руководству банка, хакеры массированно и непрерывно атаковали систему.

Последний сбой у Monobank был 16 апреля. Тогда тоже фиксировались проблемы со входом в приложение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
монобанк Monobank
NEWS
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше