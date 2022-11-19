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Monobank приостановит работу: названы сроки

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Киев, Суббота 19 ноября 2022 21:00
Monobank приостановит работу: названы сроки Фото: Monobank временно приостановит работу (kotcredit.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 19 ноября, Monobank приостановит работу в связи с подготовкой к блэкауту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram соучредителя Monobank Олега Гороховского.

"Готовим системы для работоспособности в случае полного блекаута, потому сегодня ночью с 00.30 до 05.00 мы проводим регламентные работы. Нам нужно это время для установки обновлений на внутренних системах", - говорится в сообщении.

По словам Гороховского, во время технических работ временно не будут доступно открытие новых карт, счетов, депозитов, банок и рассрочок. Также с 3:00 до 5:00 не будут доступны операции по картам (платежи, пополнения, переводы).

"Пожалуйста, не производите оплаты в этот период, поскольку они, скорее всего, будут неуспешными", - отметил Гороховский.

Ранее сообщалось, что в среду, 2 ноября, в работе Monobank произошел сбой. У клиентов возникали сложности с приложением и при переводе средств.

Также мы писали, что Monobank предупредил о повышении процента за снятие наличных. Новое правило начнет действовать уже с сентября текущего года.

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