В Monobank наблюдается сбой: в чем проблема

В среду, 2 ноября, в Monobank вновь произошел сбой. У клиентов возникают сложности с приложением и при переводе средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения и при переводах средств с нашей стороны. Мы возобновим работоспособность сервисов в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Фото: сообщения Monobank о проблемах в работе приложения (РБК-Украина)

Стоит отметить, что вчера соучредитель Monobank Олег Гороховский на фоне аннонсированного фондом Сергея Притулы нового сбора обратился к клиентам банка с важной просьбой.

"Завтра Притула анонсировал мегазбор. В этой связи у меня к вам просьба. Пожалуйста, не обновляйте банку каждый десять секунд. Представьте, что при каждом обновлении увеличивается потребление электроэнергии. Задонатили и ждем. Проверяем сколько собрали не чаще раза в 30 минут. Можете так?", - написал он. Однако уже сегодня Гороховский оставил такой комментарий: "Я понял - не можете. Работаем".