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На Україну здійснили нову кібератаку, - Мінцифри

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Четвер 24 лютого 2022 08:10
На Україну здійснили нову кібератаку, - Мінцифри На Україну здійснили нову кібератаку, - Мінцифри (Фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергій Сурепін

У ніч на 24 лютого на Україну була здійснена кібератака. Протягом усієї ночі українські відомства захищали кіберпростарнство.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Всю ніч ми захищали кіберпростір. Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися і проходять без зупинок. Поки все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій і не панікуємо", - повідомив Михайло Федоров.

Раніше РБК-Україна писало, що на Україну почалася масова DDoS-атака.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Україну почалася нова кібератака.

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Кібератака
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