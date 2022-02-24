На Україну здійснили нову кібератаку, - Мінцифри
На Україну здійснили нову кібератаку, - Мінцифри (Фото: Віталій Носач РБК-Україна)
У ніч на 24 лютого на Україну була здійснена кібератака. Протягом усієї ночі українські відомства захищали кіберпростарнство.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Всю ніч ми захищали кіберпростір. Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися і проходять без зупинок. Поки все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій і не панікуємо", - повідомив Михайло Федоров.
Раніше РБК-Україна писало, що на Україну почалася масова DDoS-атака.
Також РБК-Україна повідомляло, що на Україну почалася нова кібератака.