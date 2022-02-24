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У роботі Telegram стався збій

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Четвер 24 лютого 2022 10:23
У роботі Telegram стався збій У роботі Telegram стався збій (Фото: Carl Court / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

24 лютого в роботі Telegram стався збій. Месенджер почав працювати з перебоями з 10:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Скарги на роботу Telegram надійшли від українських користувачів. Зокрема, сервіс погано працює в Києві та Харкові.

Також проблеми в роботі Telegram фіксуються в Росії. Користувачі з Москви і Санкт-Петербурга скаржаться на збої.

Раніше РБК-Україна писало, що на Україну здійснили нову кібератаку.

Також РБК-Україна повідомляло, що сайт Кабміну зламали.

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