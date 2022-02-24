У роботі Telegram стався збій
У роботі Telegram стався збій (Фото: Carl Court / Getty Images)
24 лютого в роботі Telegram стався збій. Месенджер почав працювати з перебоями з 10:00 за київським часом.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Скарги на роботу Telegram надійшли від українських користувачів. Зокрема, сервіс погано працює в Києві та Харкові.
Також проблеми в роботі Telegram фіксуються в Росії. Користувачі з Москви і Санкт-Петербурга скаржаться на збої.
Раніше РБК-Україна писало, що на Україну здійснили нову кібератаку.
Також РБК-Україна повідомляло, що сайт Кабміну зламали.