Монголию официально признали нарушительницей из-за отказа арестовать Путина

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда подтвердила, что отказ Монголии арестовать главу Кремля Владимира Путина - игнорирование обязательств. Поэтому дело рассмотрит Ассамблея государств-участников Римского статута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МУС.

Согласно решению палаты предварительного производства, Монголия не выполнила просьбу МУС о сотрудничестве, вопреки положениям Римского статута. Такой шаг Улан-Батора препятствовал осуществлению судом своих функций и полномочий. "Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников", - сказано в сообщении МУС. Также палата предварительного производства в своем решении подчеркнула, что иммунитет главы государства не является основанием для того, чтобы игнорировать ордер на арест. "Государства-участники и государства, признающие юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых выданы ордера МУС, независимо от их официального положения или гражданства", - подтвердила палата предварительного производства.