Монголію офіційно визнали порушницею через відмову заарештувати Путіна

У Міжнародному кримінальному суді підтвердили, що Монголія порушила зобов'язання, коли відмовилася заарештувати голову Кремля Володимира Путіна. Справу розгляне Асамблея держав-учасниць Римського статуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МКС.

Згідно з рішенням палати попереднього провадження МКС, Монголія не виконала прохання МКС про співпрацю, всупереч положенням Римського статуту. Такий крок Улан-Батора перешкоджав здійсненню судом своїх функцій та повноважень.

"Зважаючи на серйозність відмови Монголії співпрацювати з судом, Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", - сказано в повідомленні МКС.

Також палата попереднього провадження у своєму рішенні наголосила, що імунітет глави держави не є підставою для того, щоб ігнорувати ордер на арешт.

"Держави-учасниці та держави, які визнають юрисдикцію суду, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, на яких видано ордери МКС, незалежно від їхнього офіційного становища чи громадянства", - підтвердила палата попереднього провадження.