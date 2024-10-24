Монголію офіційно визнали порушницею через відмову заарештувати Путіна
У Міжнародному кримінальному суді підтвердили, що Монголія порушила зобов'язання, коли відмовилася заарештувати голову Кремля Володимира Путіна. Справу розгляне Асамблея держав-учасниць Римського статуту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МКС.
Згідно з рішенням палати попереднього провадження МКС, Монголія не виконала прохання МКС про співпрацю, всупереч положенням Римського статуту. Такий крок Улан-Батора перешкоджав здійсненню судом своїх функцій та повноважень.
"Зважаючи на серйозність відмови Монголії співпрацювати з судом, Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", - сказано в повідомленні МКС.
Також палата попереднього провадження у своєму рішенні наголосила, що імунітет глави держави не є підставою для того, щоб ігнорувати ордер на арешт.
"Держави-учасниці та держави, які визнають юрисдикцію суду, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, на яких видано ордери МКС, незалежно від їхнього офіційного становища чи громадянства", - підтвердила палата попереднього провадження.
Відмова заарештувати Путіна
Нагадаємо, на початку вересня російський диктатор Володимир Путін відвідав Монголію. Глава Кремля не побоявся поїхати туди навіть незважаючи на той факт, що Монголія ще у 2003 році ратифікувала Римський статут.
У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, тому всі країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати таке рішення.
Улан-Батор проігнорував свої зобов'язання, що спричинило різку реакцію України.
Більш детально про такий крок Монголії - у матеріалі РБК-Україна.
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