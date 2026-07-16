Монетный двор США показал доллар с изображением Трампа

Монетный двор США приступил к чеканке новой памятной однодолларовой монеты с изображением президента Дональда Трампа. Ее выпуск приурочен к 250-летию независимости Соединенных Штатов, которое будет отмечать в этом году.

Об этом глава Минфина США Скотт Бессент написал в сети Х , передает РБК-Украина .

Бессент сообщил о начале производства монеты и добавил, что новый доллар должен стать символом американской истории и отметить юбилей страны.

На опубликованных фото видно, что на аверсе монеты размещен портрет Трампа в профиль. Также на лицевой стороне отчеканены надписи "LIBERTY" ("Свобода"), "IN GOD WE TRUST" ("На Бога полагаемся") и годы "1776-2026", символизирующие 250-летие независимости США.

На оборотной стороне монеты изображен белоглавый орлан - национальный символ Соединенных Штатов, а также Большая печать США и надпись "ONE DOLLAR".

Фото: юбилейная монета с Трампом (https://x.com/SecScottBessent)

Несмотря на то, что монету называют "золотой", она не изготовлена из золота. Речь идет о долларе золотистого цвета, который чеканится в рамках специальной юбилейной серии.

По данным американских СМИ, новая монета должна поступить в обращение осенью этого года.

Критика монеты с Трампом

Выпуск монеты уже вызвал дискуссии в США. Критики напоминают, что традиционно на американских деньгах не размещают изображения живых людей.

Член консультативного комитета Дональд Скаринчи заявил, что монета в 1 доллар будет явным нарушением закона, запрещающего размещение изображения действующего или бывшего президента на долларовой монете до истечения трех лет после его смерти.

Впрочем, как писало РБК-Украина, существует потенциальная лазейка, когда речь идет о золотой монете, ведь она коллекционна и не предназначена для оборота.

Следует отметить, что поклонники Трампа называют появление "золотой" однодолларовой монеты признанием роли нынешнего президента США в современной истории страны.