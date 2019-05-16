ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На монетизацію субсидій направили майже 6 млрд гривень, - Гройсман

Новини » Економіка    16.05.2019 - 23:53
На монетизацію субсидій направили майже 6 млрд гривень, - Гройсман
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Субсидії монетизували у 3,4 млн господарствах

На монетизацію субсидій уряд спрямував 5,7 млрд грн. Про це в ефірі канал "Україна" повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомили у прес-службі уряду.

Гройсман зазначив, що процес монетизації комунальних субсидій і пільг – це не разова акція, а планомірний процес, який почався і буде продовжено. 

"Статистика говорить наступне: ми монетизували субсидії для 3,4 млн домогосподарств. На це спрямовано 5,7 млрд грн", - сказав прем'єр-міністр.

Окрім цього, він звернув увагу, що досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг. Робота в цьому напрямку почнеться, за словами Глави Уряду, вже з жовтня поточного року.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Монетизовані субсидії пенсіонерам виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

За даними Держстату, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у березні 2019 року отримували 3897,6 тис. домогосподарств. За розрахунками уряду, пенсіонери становлять близько 75% серед отримувачів субсидій.

 

За березень виплачено вже понад 50% монетизованої субсидії Українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій
Новини України монетизация субсидий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся