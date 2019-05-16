На монетизацію субсидій направили майже 6 млрд гривень, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Субсидії монетизували у 3,4 млн господарствах

На монетизацію субсидій уряд спрямував 5,7 млрд грн. Про це в ефірі канал "Україна" повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомили у прес-службі уряду.

Гройсман зазначив, що процес монетизації комунальних субсидій і пільг – це не разова акція, а планомірний процес, який почався і буде продовжено.

"Статистика говорить наступне: ми монетизували субсидії для 3,4 млн домогосподарств. На це спрямовано 5,7 млрд грн", - сказав прем'єр-міністр.

Окрім цього, він звернув увагу, що досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг. Робота в цьому напрямку почнеться, за словами Глави Уряду, вже з жовтня поточного року.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Монетизовані субсидії пенсіонерам виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

За даними Держстату, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у березні 2019 року отримували 3897,6 тис. домогосподарств. За розрахунками уряду, пенсіонери становлять близько 75% серед отримувачів субсидій.