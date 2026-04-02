Монетизация цензуры: в РФ бизнес заставят платить за почту, а за VPN - будут наказывать рублем

Налог на интернет и цензуру

По данным разведки, Министерство цифрового развития РФ продвигает инициативу введения платной электронной почты для предпринимателей и самозанятых.

Эта мера фактически создает обязательный государственно контролируемый канал связи за счет самих пользователей. Параллельно власти обсуждают введение платежей за международный трафик и монетизацию использования VPN-сервисов.

Логика таких действий очевидна - тех, кто пытается избежать информационной изоляции, государство намерено наказывать финансово.

"Россияне будут платить больше - за почту, за интернет, за саму возможность читать независимые источники - и получать взамен все меньше свободы", - отмечают в разведке.

Угрозы для IT-сектора

Для технологических компаний, которые откажутся блокировать VPN-трафик, предусмотрены жесткие санкции.

Им грозит исключение из реестра аккредитованных организаций, что автоматически означает потерю ключевых налоговых льгот и отсрочек от мобилизации для работников.

"Для большинства игроков рынка выход из реестра равнозначен ликвидации - выдержать конкуренцию с льготными игроками они не смогут", - отмечают в СВР.