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Пільговий проїзд у транспорті: Кабмін підготував новий порядок монетизації

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 14:02
Пільговий проїзд у транспорті: Кабмін підготував новий порядок монетизації Фото: автобус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України підготувало новий порядок надання пільг з оплати проїзду окремим категоріям громадян у готівковій формі. Порядок монетизації пільг пропонується ухвалити замість скасованого судом у 2018 році.

Проект розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з проектом постанови Кабміну, пільги з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах надаються у готівковій формі в разі прийняття такого рішення місцевими органами влади.

У разі неприйняття органом місцевого самоврядування рішення про надання пільг у готівковій формі відповідні пільги продовжують надаватись у безготівковій формі.

Пільги з оплати на міських та приміських маршрутах надаються шляхом виплати особам, які мають на це право, грошових коштів. Пільги з оплати на міжміських маршрутах надаються громадянам, які мають таке право, шляхом компенсації вартості проїзду за здійснені поїздки.

Періодичність і строки виплати затверджуються місцевими органами влади.

Грошову виплату проводять виконавчі органи територіальних громад:

  • особам, які одержують пенсію та державну соціальну допомогу, - шляхом перерахування коштів на поточні рахунки в банках або поштою,
  • особам, які не одержують пенсії та державної соціальної допомоги, - шляхом перерахування коштів на їхній поточний рахунок у банку.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, Кабінет міністрів у березні 2018 року встановив порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду. Проте у грудні 2018 року рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва постанови уряду визнано протиправними та нечинними, оскільки, зокрема, при їх прийнятті не було доведено доцільності встановлення соціальної норми у кількості 30 поїздок на місяць, а також відповідного їх розподілу за видами транспорту та між областями.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримували понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Як повідомляло РБК-Україна, у середньому за 2020 рік проїзд у міському транспорті подорожчав 7,8% - з 5,1 гривень до 5,5 гривень.

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