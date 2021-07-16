Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі

Кандидат на пост міністра внутрішніх справ України Денис Монастирський обіцяє, що санкції РНБО проти лідерів кримінальних угруповань будуть виконуватися в повному обсязі. Оскільки через них здійснюється велика кількість тяжких злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній раді.
"Величезну увагу я планую зосередити на боротьбі з організованою злочинністю, так званими "злодіями в законі" і кримінальними авторитетами. Саме через них здійснюється значна кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Гарантую, що рішення РНБО і президента щодо санкцій проти ватажків кримінальних угруповань будуть неухильно виконуватися в повному обсязі", - заявив Монастирський.
Відзначимо, РБК-Україна писало, що відомо про кандидата на пост міністра внутрішніх справ.
Напередодні Арсен Аваков залишив посаду глави МВС через більш ніж сім років роботи на цій посаді.