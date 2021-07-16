Монастырский: санкции СНБО против криминалитета будут выполнятся в полном объеме

Кандидат на пост министра внутренних дел Украины Денис Монастырский обещает, что санкции СНБО против лидеров криминальных группировок будут выполняться в полном объеме. Поскольку из-за них совершается большое количество тяжких преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной раде.
"Большое внимание я планирую сосредоточить на борьбе с организованной преступностью, так называемыми "ворами в законе" и криминальными авторитетами. Именно из-за них совершается значительное количество тяжких и особо тяжких преступлений. Гарантирую, что решения СНБО и президента по санкциям против главарей криминальных группировок будут неукоснительно выполняться в полном объеме", - заявил Монастырский.
Отметим, РБК-Украина писало, что известно о кандидате на пост министра внутренних дел.
Накануне Арсен Аваков покинул пост главы МВД спустя более чем семь лет работы на этом посту.