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Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі

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Києва, П'ятниця 16 липня 2021 11:52
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі Фото: Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кандидат на пост міністра внутрішніх справ України Денис Монастирський обіцяє, що санкції РНБО проти лідерів кримінальних угруповань будуть виконуватися в повному обсязі. Оскільки через них здійснюється велика кількість тяжких злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній раді.

"Величезну увагу я планую зосередити на боротьбі з організованою злочинністю, так званими "злодіями в законі" і кримінальними авторитетами. Саме через них здійснюється значна кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. Гарантую, що рішення РНБО і президента щодо санкцій проти ватажків кримінальних угруповань будуть неухильно виконуватися в повному обсязі", - заявив Монастирський.

Відзначимо, РБК-Україна писало, що відомо про кандидата на пост міністра внутрішніх справ.

Напередодні Арсен Аваков залишив посаду глави МВС через більш ніж сім років роботи на цій посаді.

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Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
Монастирський: санкції РНБО проти криміналітету виконуватимуться в повному обсязі
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